400 milyon liralık fiyasko!

Bursa'da 399,5 milyon dolar harcanarak 15 gün önce hizmete açılan Şehir Hastanesi’nin idari bölümü sular altında kaldı.





Hastanenin sular altında kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz’da hastane kabulüne başlamıştı.





Hastanenin idari bölümünü personelin çalıştığı sırada su bastı. Tavandan bir anda sular boşalmaya başlamasıyla mesai yapan çalışanlar neye uğradığını şaşırarak sağa sola kaçıştı.





Suyun ağırlığını taşıyamayan tavan ise bir müddet sonra çöktü.





Şehir merkezinden hastaneye ticari taksi ile giden hastalar 230-250 TL taksi parası ödemek zorunda kalıyor.







ŞEHİR MERKEZİNE 20 KİLOMETRE MESAFEDE





Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde inşâ edilen Bursa Şehir Hastanesi'nin şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre.





Hastaneye ulaşım yeni konulan 3 otobüs hattı ile sağlanıyor. Şehir merkezinden hastaneye ticari taksi ile giden hastalar 230-250 TL taksi parası ödemek zorunda kalıyor.





Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdiği ilk gününde polikliniklere 2 bin 500 kişi müracaat etmişti. Hastane çevresinde eczane olmaması hasta yakınlarını mağdur etti.





Türk Tabipler Birliği (TTB) hastaneye verilen yüzde 70 doluluk garantisini tutturmak için Bursa şehir merkezinde yıllardır hizmet veren bazı hastanelerin kapatıldığını belirtmişti.





1.355 YATAKLI TEDAVİ





745 bin 365 metrekare alan üzerine inşâ edilen hastanede genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yataklı tedavi kapasitesi bulunuyor.





403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesini yer alıyor.