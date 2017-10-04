400 er ve erbaşa seferberlik çağrısı

400 erbaş ve er seferberlik eğitimi için geri çağrılıyor





Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde feribot iskelesinde TSK tarafından görevlendirilen rütbeli personeller tarafından seferberlik tatbikatı danışma bürosu kuruldu. Edinilen bilgide TSK tarafından daha önce 17. Mekanize Piyade Tugayında görev yapmış olan 400 tane erbaş ve ere seferberlik ve görev emri çıkarıldı.





Seferberlik tatbikatı için çağrılan isimler 17. Mekanize Piyade Tugayında yeni gelen silahların tanıtımı ve kullanımı ve teknik bilgilendirilmesinin yapılması için 8 günlük eğitimden geçecek.





İsimleri listede olan erbaş ve erler seferberlik tatbikatı danışma bürolarına müracaat ederek yönlendirmeleri yapılacak. Görevli askeri personeller 5 Ekim 2017 tarihine kadar seferberlik tatbikatı ve danışma bürolarında hizmet verecek. Yıldırım-2017 Tatbikatı eğitimi tamamlanan erbaş ve erlerin yeniden serbest kalacağı bildirildi.