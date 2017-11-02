Samanyolu Haber /Gündem / 40 polis tutuklandı! /02 Kasım 2017 01:37

40 polis tutuklandı!

Adana'da KHK'yla ihraç edilen polislere yönelik cadı avı kapsamında görülen davada, aralarında üst düzey polis amirlerinin de bulunduğu 40 eski polis tutuklandı.

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40 polis tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 145 eski polis memuru hakkında Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında açılan davada emniyet mensuplarının 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, 54 eski emniyet mensubunun tutuklanmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan 40 eski polis hakkında, tutuklama kararı verildi. Böylelikle davada tutuklu polis sayısı 107 oldu.

Öte yandan, 14 sanık hakkındaki tutuklama talebi ise, celse arasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istemeleri yönünde dilekçe vermeleri ve sağlık sorunları nedeniyle reddedildi.
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