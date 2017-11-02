40 polis tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 145 eski polis memuru hakkında Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında açılan davada emniyet mensuplarının 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, 54 eski emniyet mensubunun tutuklanmasını talep etti.
Tutuksuz sanıklardan 40 eski polis hakkında, tutuklama kararı verildi. Böylelikle davada tutuklu polis sayısı 107 oldu.
Öte yandan, 14 sanık hakkındaki tutuklama talebi ise, celse arasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istemeleri yönünde dilekçe vermeleri ve sağlık sorunları nedeniyle reddedildi.