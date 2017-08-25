Samanyolu Haber /Eğitim / 40 bin öğretmeni ihraç eden MEB: 81 bin öğretmen açığımız var /25 Ağustos 2017 17:05

40 bin öğretmeni ihraç eden MEB: 81 bin öğretmen açığımız var

Resmi rakamlara göre 44 bin eğitim personelini geçerli herhangi bir sebep göstermeksizin ihraç eden Milli Eğitim Bakanlığı 81 bin öğretmen açığı olduğunu açıkladı.

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OHAL kapsamında 1284 özel okul kapatan, 40 binin üzerinde öğretmen ihraç eden AKP hükümeti, CHP'nin verdiği soru önergesine cevapta şu an ihtiyaç duyulan öğretmen saysının 81 bin 1 olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 912 bin 250 öğretmenin görev yaptığını ancak yetmediğini belirtti. Buna göre ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı 81 bin 1.

Soru önergesine cevapta bu yıl okulların 1’inci sınıfına kayıt yaptıran öğrenci sayısının da 1 milyon 234 bin 999 olduğu açıklandı
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