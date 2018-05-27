Samanyolu Haber /Gündem / 4 yıl önce bugün yaşananları özetlemiş /27 Mayıs 2018 14:57

4 yıl önce bugün yaşananları özetlemiş

AKP’nin Cemaati bitirme planını ve bu süreçte birçok faili meçhul cinayeti Gülen Hareketi’nin üzerine yıkma girişimini harfiyen uyguladığı bir kez daha ortaya çıktı.

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

14 Aralık 2014 tarihinde Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın Tahşiye davasında gözaltına alınmasından sonra Halk Tv’ye çıkan ve o dönem gazeteci olan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş süreci özetliyor.
 
Yarkadaş 17 Aralık 2014 tarihli programda gözaltına alınacak gazeteci sayısını çok daha fazla olduğunu ama deşifre olmasında sonra Fethullah Gülen Hareketi ile şimdilik sınırlı tutulduğunu ve ileri de onlara da operasyon yapılacağını söylüyor.

Yarkadaş şöyle devam ediyor:

“Bu gözaltılar ile  gözdağı verecekler. Bir diğer amaçları AKP döneminde işlenen tüm faili meçhulleri, günahları Fethullah Gülen Hareketi üzerine yıkmak. AKP kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz yapacak. Ayrıca Türkiye genel seçime gidiyor. Hükümet şöyle düşünüyor. Tanınmış isimleri gözaltına alıp baskı yaparmıyız?”

“Bir diğer amaçları da Fethullah Gülen Hareketi ile ilgili bir şema çıkarıp bunları silahlı terör örgütü kapsamına sokarak Zaman’a, STV’ye ve Fethullah Gülen Hareketi’ne ait olduğu iddia edilen diğer yayınlara el koyabilir miyiz? Aslında bu liste Fethulah Gülen Hareketi’ne yönelik liste ve 4 bin kişiyi kapsıyor”
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