4 şirketten akaryakıta gizli zam

Rekabet Kurumu'nun eylül sonunda birlikte hareket ederek, kâr marjı ve fiyat belirlemesi yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açtığı BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas'ın iki hafta arayla akaryakıt ürünlerine 1-2 kuruşluk gizli artışlar yaptıkları ortaya çıktı.

Rekabet Kurumu 4 şirket hakkında soruşturmayı, vatandaşlar tarafından akaryakıt istasyonlarında ürünlere bir iki hafta arayla 1-2 kuruşluk gizli artışlar olduğu yönünde yoğun şikayetler gelmesiyle açmıştı.





Habere göre, akaryakıt dağıtım firmalarının yapılmadığını iddia ettikleri söz konusu 43-45 kuruşluk zamla ilgili zararlarının önce yarısını pompa istasyonlarına yansıttıkları belirlendi. Ardından dağıtıcı ve bayi karı olan 43-45 kuruşun yarısının bölüşülmesinden sonra yeniden bir karar alan BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas ortaya çıkan 22-23 kuruşun da yarısını da yine istasyonlara yansıtmış, istasyonlarda 12-13 kuruşluk bir kâr marjı kalmıştı.





Böylece zamanında bayilerin ellerinden aldıkları kârları şimdi, dağıtım şirketleri eşelmobilin devam etmesini fırsat bilerek küçük artışlar şeklinde zam yaparak bayiye geri veriyor. Bu durumun birçok vatandaş tarafından gözden kaçırıldığı fark edildi. Bu arada dağıtım istasyonları 1 kuruşluk zammın da yüzde 70'ini kendilerine yüzde 30'unu bayisine bıraktığı belirlendi.



