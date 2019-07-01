4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik faturası bakın ne kadar oldu

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun bugünden itibaren geçerli olacak zam kararıyla birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 123 liradan 142 liraya yükseldi.





Konuyla ilgili bir açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası, enerji şirketlerinin uzun zamandır krizde olduğunu belirtirken, bu şirketlerin yaptığı lobi faaliyetlerinin amacına ulaştığını, elektriğe zammın bu şirketler için yapıldığını vurguladı.





Dövize endeksli olarak borçlanan şirketlerin içinde bulundukları kriz nedeniyle gelecek günlerde yeni zam dalgalarının yaşanabileceğini de vurgulayan EMO, açıklamasında "Elektrik fiyatlarındaki artış, önümüzdeki dönemde birçok ürünün fiyatlarına artış olarak yansıyacaktır. Bu durum ise yaşanan krizin daha da derinleşmesine neden olacaktır" ifadesine yer verdi.







