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4 ilde 33 gözaltı kararı
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20 Haziran 2019 11:01
4 ilde 33 gözaltı kararı
İzmir merkezli 4 ilde cadı avı operasyonu düzenlendi.
SHABER3.COM
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hizmet Hareketi'ne yönelik İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 adrese baskın yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
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