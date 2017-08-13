4 Coca Cola 1 ayran!

Cumhurbaşkanlığı ve Havuz'dan Coca-Cola sansürü!







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Isparta’da Coca-Cola’nın fabrikasını açması sosyal medyada tepkilere neden oldu.





Coca-Cola'nın Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan fabrikası, Coca-Cola'nın Türkiye'deki 10. fabrikası olacak.





Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde Erdoğan’ın açılışına katıldığı Coca-Cola fabrikasının ismi saklanarak, “Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri Açılış Töreni (Isparta)” diye verildi.







Erdoğan'ın fabrika içindeki gezisinde de yine 'meyve' fotoğrafları ön plandaydı.

































Coca-Cola’nın İsrail’e destek verdiği iddiaları nedeniyle, Türkiye’de sık sık Coca-Cola için “İsrail malı” denilerek boykot çağrıları yapılmıştı.





Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Twitter’da da “Bu açılış 15 Temmuz direnişinin ruhuna taban tabana zıt bir açılış. Bu açılış vicdanları rahatsız edecek bir açılış” değerlendirmesinde bulundu.













AKİT COCA COLA'YI GÖRMEDİ





AKP’ye yakın gazeteler Yeni Şafak, Akşam, Türkiye ve Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Coca-Cola’nın fabrikasını açmasına birinci sayfalarında yer vermezken tıpkı Cumhurbaşkanlığı sitesi gibi Coca Cola fabrikasına 'meyve suyu' fabrikası demeyi tercih etti. Haberde İsrail ve Coca Cola aleyhine hiç bir ifade yer almadı.

















Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi ve devletin yarı resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nın haberlerinde ise Erdoğan’ın ‘meyve suyu üretim tesisleri’nin açılışına katıldığı belirtilirken, Coca Cola’dan bahsedilmedi.







İşte AA’nın o haberi:













İslamcı isimlerden İHH'ya yakın Adem Özköse Twitter’da “Biz o zaman bu Coca Cola'yı yıllardır niçin protesto ediyoruz?” sözleriyle eleştirdi.















İslamcı Yazar Faruk Köse, Twitter'da “Biz ‘Yahudi malları boykot edilsin’ derken, Cumhurbaşkanı gidip Coca Cola fabrikası açılışına katılmış. Şimdi kime neyi, nasıl anlatacağız?” mesajını paylaştı.















İsrail-Filistin meselesine dair çizimleriyle bilinen Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Erdoğan’ı çizdi. Carlos Latuff, “1966'dan bu yana İsrail'in destekçisi olan CocaCola'nın Türkiye'de yeni bir reklam yüzü var, Erdoğan, Filistinlilerin dostu” mesajıyla şu karikatürü paylaştı:















