Samanyolu Haber /Dünya / 4 bin 876 gün başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu rekor kırdı /20 Temmuz 2019 13:13

4 bin 876 gün başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu rekor kırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, makamında 4 bin 876 günü geride bırakarak ülkenin ilk başbakanı David Ben Gurion’u geride bıraktı.

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Kamuoyunda ‘Bibi’ olarak tanınan Netanyahu, 4 bin 875 gün ülkeyi yöneten Gurion’u geçerek İsrail’i en uzun süre yöneten başbakan unvanının sahibi oldu. 1996’dan beri aralıklarla başbakanlık koltuğunda oturan 69 yaşındaki Netanyahu böylece bu alanda bir rekora imza attı.

Nisan ayındaki seçimin galibi olarak beşinci dönem koltuğunda oturma vizesi almasına rağmen hükümeti kuramayınca erken seçim çağrısı yapan sağcı Likud partisinin lideri, ilk seçimini 1996’da kazandı. O seçim sonrasında, 46 yaşındayken ülkenin en genç başbakanı oldu. Ülkenin kurulduğu 1948’den sonra doğan ilk lideri de olan 1949 doğumlu Netanyahu, Filistin sorunuyla ilgili şahin tutumuyla tanınıyor.

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle muhalefetin istifaya davet ettiği, ‘anti demokratik’ tavır sergilendiği yönünde eleştirilerinin hedefinde olan Netanyahu, iddiaları yalanlasa da yorumcular 17 Eylül’de düzenlencek erken seçimde işinin zor olduğunu savunuyor.
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