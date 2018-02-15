4 aylık Betül'ün anne-babasını gözaltına aldılar, bebek aç kaldı

Samsun'da dün 15.30'da evlerine gelen polislerce gözaltına alınan karı-koca Veli A. ve Büşra A. polis merkezine götürüldü.





Burada ayrı ayrı gözaltında tutulan çiftin 4 aylık bebekleri Büşra ısrarlara rağmen anneye verilmedi. Bebeğin henüz temel ihtiyaçları ve beslenmesini başkaları yardımıyla gideremeyecek yaşta olmasına rağmen annesiyle kalmasına izin verilmezken görevliler tarafından 'yakınlarınız gelsin bebeği alsın' denerek talepler geri çevrildi.

Sadece anne sütüyle beslenen 4 aylık bebek bu şartlarda beslenemediği için açlıktan gece sürekli ağladı ve uyuyamadı.





Henüz ifadesi alınmayan Veli ve Büşra A. çiftine yöneltilen tek suçlamaysa kapatılan kurumda çalışmış olmaları gösteriliyor.





İnsan hakları savunucuları 4 aylık minik bebeği annesinden ayıran uygulamanın ve hukuksuz gözaltının bir an evvel sona erdirilmesi için kamuoyunun desteğini istiyor.



