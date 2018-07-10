Samanyolu Haber /Dünya / 4 ay sürer dedikleri kurtarma operasyonu 3 günde bitti /10 Temmuz 2018 15:59

4 ay sürer dedikleri kurtarma operasyonu 3 günde bitti

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar ve antrenörleri sağ olarak kurtarıldı

SHABER3.COM

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmasında 3'üncü aşamaya geçildi. Dün ara verilen kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Mağarada mahsur kalan çocukların tamamı ve antrenörleri kurtarıldı.

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde 4 çocuk daha kurtarıldı. İlk iki günde 8 çocuk kurtarılmıştı.

Çalışmaların üçüncü gününde mağarada mahsur kalan çocukların tamamı kurtarıldı.  Antrenörün kurtarılması için çalışmalar da sonuç verdi; antrenör de kurtarıldı.

Çalışmalarının 4 ay süreceği belirtiliyordu
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