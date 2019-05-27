Samanyolu Haber /Ekonomi / 4,2 milyar dolarlık müdahale /27 Mayıs 2019 10:30

4,2 milyar dolarlık müdahale

27 Mayıs'tan itibaren yabancı para munzam karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan (yüzde 2) artırıldı. Böylelikle bankalar döviz hesapları için Merkez Bankası'na daha fazla para tutacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nın değer kaybının önüne geçmek için son iki haftada üst üste müdahalede bulunuyor. 

27 Mayıs'tan itibaren yabancı para munzam karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan (yüzde 2) artırıldı. Böylelikle bankalar döviz hesapları için Merkez Bankası'na daha fazla para tutacak. 

Piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar çekilecek.

BANKALAR YÜZDE 2 DAHA FAZLA KARŞILIK AYIRACAK

TCMB'den yapılan açıklama şöyle: "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." 

Merkez Bankası iki hafta önce haftalık repo piyasasını tekrar açmış ve faiz oranını yüzde 24 olarak açıklamıştı. 
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