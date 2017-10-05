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39 Hakim ve savcı daha ihraç edildi
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39 Hakim ve savcı daha ihraç edildi
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05 Ekim 2017 18:19
39 Hakim ve savcı daha ihraç edildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu 39 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.
SHABER3.COM
15 Temmuz sonrası çıkardığı kararnamelerle hakim ve savcı kıyımı yapan HSK, bu son ihraçlarla birlikte toplam 4 bin 560 hakim ve savcıyı meslekten çıkarmış oldu
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