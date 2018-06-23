Samanyolu Haber /Gündem / 375 gündür tutuklu bulunan CHP'li Berberoğlu'ndan ilk fotoğraf /23 Haziran 2018 12:19

375 gündür tutuklu bulunan CHP'li Berberoğlu'ndan ilk fotoğraf

CHP'li Yarkadaş: Maltepe Cezaevi'nde değil, Maltepe mitinginde olmalıydı

SHABER3.COM

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun demir parmaklıkların ardında tutulmasının AKP için bir utanç kaynağı olduğunu söyledi. CHP'li vekil, Berberoğlu'nun cezaevinde ailesiyle birlikte çektirdiği ilk fotoğrafı da medyayla paylaştı.

"Cezaevinde değil mitingte olmalıydı"
Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Yarkadaş, "Milletvekilimiz, bugün demir kapılar ardında değil, Maltepe Sahili'nde düzenlediğimiz mitingte olmalıydı" dedi.

Berberoğlu'nun 375 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan Yarkadaş, "Her an'ı haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikle dolu bu 375 gün, AKP'nin hanesine işlenen bir utancın simgesidir" diye konuştu.


Enis Berberoğlu'nun cezaevinde eşi Oya, kızı Dilara Berberoğlu ile çektirdiği ilk fotoğrafı da medyayla paylaşan Yarkadaş, "Sağlığı ve morali yerinde... Ramazan Bayramı'nda özel izinle çektirdiği fotoğraflardan da göreceğiniz üzere, yüzündeki tebessüm hiç eksilmiyor" dedi.

Milletvekili Berberoğlu'nun seçimleri büyük bir heyecanla beklediğini de belirten Yarkadaş, "Berberoğlu, halkımızın paxar günü özgürlüğe ve demokrasiye kavuşacağını düşünüyor. Bu yüzden 24 Haziran'ı da dört gözle bekliyor" ifadesini kullandı.

"İnce rüzgârı Maltepe'yi de sarmış"
Berberoğlu'nun Muharrem İnce'nin yarattığı heyecanın demir kapıların arkasına kadar ulaştığını söylediğini belirten Yarkadaş, "O rüzgar Maltepe zindanını da sarıp sarmalamış. Berberoğlu'yla konuşunca bunu hissediyorsunuz" dedi.

CHP'li vekil, Berberoğlu'nun seçimlerin ardından, anayasa gereği tahliye edileceğini de belirtti. Yarkadaş, "Berberoğlu'nun özgürlüğe kavuşması için sayılı günler kaldı" diye konuştu.
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