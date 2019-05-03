37 yıldır her Ramazan'da kurulan İstanbul Kitap Fuarı bu sene yapılmayacak

Kitapseverlerin yıl boyunca beklediği birkaç kitap fuarından biri de her yıl ramazan ayında İstanbul’da kurulan Dini Yayınlar Fuarı.





Her ne kadar bu fuarın ismi "Dini Yayınlar Fuarı" olsa da farklı eserler basan yayınevleri de bu fuara katılıyor.





37 yıldır kuruluyordu





1982 yılından bu yana İstanbul’da kurulan bu fuar 2010 yılına kadar Sultanahmet Camii’nin avlusunda düzenleniyordu. Fuar, 26 yıl boyunca diğer ramazan etkinlikleriyle birlikte Sultanahmet’teki varlığını korudu. 2010 yılında ise Beyazıt Meydanı’na taşındı. Sultanahmet’teki Ramazan alanında sucuk ekmek, şeker, kahve, hediyelik eşya gibi stantlar ise faaliyetine devam etti.





2010 ile 2017 arasında Beyazıt’ta faaliyet gösteren fuar yine ilgi odağı olsa da eski canlılığını hiçbir zaman kazanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl fuara Ayasofya’da bir alanı tahsis etti. Birçok yayıncıya göre Ayasofya’da kurulan 2018 fuarı oldukça başarısız oldu.





Ramazanın yaklaştığı bu günlerde kitap fuarını bekleyen binlerce İstanbullu açısındanşaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Her yıl Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen bu fuarın bu yıl yapılmayacağı öğrenildi.





İBB: Kararı eski yönetim aldı





Independent Türkçe’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edindiği bilgilere göre fuarın kurulmama kararı eski yönetim tarafından alındı.





İBB kaynakları, fuarla ilgili Sultanahmet esnafından eski yönetime yoğun şikayetler gittiğini, itfaiye ve emniyet gibi kurumların da fuarın sokak girişlerini kapattığı için olumsuz görüş bildirdiğini öne sürdü.





Eski yönetimin aldığı karara uyacaklarını söyleyen yetkililer, bu yıl planlama yapmaya vakit kalmadığı için fuarın kurulup kurulmamasını gelecek yıl yeniden değerlendireceklerini söyledi.





Diyanet Vakfı'na ait fuar şirketi: Sorunu çözmeyi umuyoruz





Fuarı, Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı Vakıf Fuarcılık organize ediyor. Independent Türkçe telefonla onlara da ulaştı.





İnternet sitelerinden fuarın 15 Mayıs’ta Ayasofya’da yapılacağı ilan edilse de net bir takvimin olmadığını belirten fuar yetkilileri sorunu belediye ile görüştüklerini ve haftaya kadar çözmeyi umduklarını ifade etti.





"Kültür hayatına darbe"





Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, CHP’nin İstanbul’daki ilk icraatlarından biriyle yayıncılığa darbe vurmasının, kültür hayatının zor zamanlar geçirdiği bu günlerde zihinlerden silinmeyeceğini savunuyor.





TYB olarak Ekrem İmamoğlu’ndan, ideolojik tutumdan uzak, kültür-sanatı ve bu yolda emek harcayan yayınevi ile yayıncıları kırmamasını istediklerini söyleyen Bıyıklı, seçim döneminde İmamoğlu’nun kullandığı ve her kesimi kucaklayan söylemin propagandadan ibaret kalmaması gerektiğini öne sürdü.





(Cihat Arpacık / The Independentturkish)





