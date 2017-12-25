36 yıllık devlet sanatçısı da KHK ile ihraç edildi

Son yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görevli ses sanatçısı Nurullah Şahinöz ihraç edildi. 1981’de TRT’de stajyer ses sanatçısı olarak çalışmaya başlayan Şahinöz en son Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet sürdüren Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görev yapıyordu.







15 Kasım 1975 tarihli ve 15413 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet tarafından yapılandırılan ilk Türk Musikisi icra kurumu olarak İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olan adıyla kuruldu. Daha sonra adı 10 Ekim 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 12 Ekim 2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu olarak değiştirildi.



