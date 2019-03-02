Samanyolu Haber /Gündem / 36 bin kişi başvurdu; 1000 kişi için kura çekildi /02 Mart 2019 14:11

36 bin kişi başvurdu; 1000 kişi için kura çekildi

Zonguldak'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

SHABER3.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200, Bartın'a 100 kontenjan ayrıldı.

İş-Kur aracılığıyla 12-18 Şubat arasında başvurular alınırken, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te çalışacak maden işçileri için toplam 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı.


 
Bugün 3 ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Zonguldak'ta Site Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Kura çekilişinde salona sığmayanlar için dışarı dev ekran kuruldu. İlk olarak konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, noter huzurunda çekilen kuranın şeffaf şekilde izleyiciler önünde gerçekleştirildiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 36 bin kişi başvurdu; 1000 kişi için kura çekildi Sonraki Haber >>

Havada ters takla atabilen ilk dört bacaklı robot

Havada ters takla atabilen ilk dört bacaklı robot

Sürücü bir anda pizza restoranına girdi

Sürücü bir anda pizza restoranına girdi

Erdoğan'ın Erzurum mitingine bir de bu kamera açısından bakın

Erdoğan'ın Erzurum mitingine bir de bu kamera açısından bakın

Tesla Model 3'ün resmi satış videosu

Tesla Model 3'ün resmi satış videosu

Yaşlı kadın: Gemicikleri, uçakları, arabaları doldurdu

Yaşlı kadın: Gemicikleri, uçakları, arabaları doldurdu

Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:16