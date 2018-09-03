Samanyolu Haber /Ekonomi / 35 kişilik işe 1413 başvuru /03 Eylül 2018 13:00

35 kişilik işe 1413 başvuru

35 kişilik daimi işçi kadrosuna uygun bin 413 başvuru gelince çekiliş yapılmasına karar verildi.

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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun farklı kadrolar için İŞKUR üzerinden verdiği ilana yönelik kriterlere uygun başvurular kabul edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen kura çekimine katılacak işçi adayları salona aileleri ve çocuklarıyla geldi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürü Ömer İlman, kura töreni öncesi yaptığı konuşmada, müdürlüğe bağlı yurtlarda c¸alıs¸tırılmak u¨zere gu¨venlik go¨revlisi, temizlik go¨revlisi, kaloriferci, su tesisatçısı meslek kollarında engelli is¸c¸i ve eski hu¨ku¨mlu¨ is¸c¸i olmak u¨zere toplam 35 daimi is¸c¸i alımı ic¸in I·S¸KUR u¨zerinden ulusal du¨zeyde ilana c¸ıkıldığını dile getirdi.

İlman, başvuruların yüksek olması nedeniyle noter huzurunda çekiliş yapmaya karar verdiklerini, kurada hem asil hem de yedek listelerin belirleneceğini kaydetti.

Kura çekim törenine eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan işçi adaylarından isimleri açıklananlar, sevinçlerini aileleriyle paylaşırken, isimleri okunmayanlar ise üzüntü yaşadı.

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