İstanbul merkezli ByLock operasyonunda 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis bu sabah birçok adrese operasyon gerçekleştirdi.

BİRGÜN: EDİTÖRÜMÜZ GÖZALTINDA







Gözaltına alınanlardan birisinin Birgün gazetesi editörlerinden Burak Ekici olduğu öğrenildi. Birgün gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde; “Burak Ekici sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Polis Burak Ekici’nin bilgisayarına ve cep telefonuna da el koydu” denildi.





Ekici dışında listede ismi bulunanlardan; B.E., M.P., Ö.F.A., S.G.T, C.S.O., Y.D., A.F.Ö., A.S. ve M.Ö.’nün de gözaltına alındığı öğrenildi.