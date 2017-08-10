Samanyolu Haber /Gündem / 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı /10 Ağustos 2017 09:21

35 gazeteci hakkında gözaltı kararı

35 gazeteci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SHABER3.COM

İstanbul merkezli ByLock operasyonunda 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis bu sabah birçok adrese operasyon gerçekleştirdi. 

BİRGÜN: EDİTÖRÜMÜZ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlardan birisinin Birgün gazetesi editörlerinden Burak Ekici olduğu öğrenildi. Birgün gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde; “Burak Ekici sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Polis Burak Ekici’nin bilgisayarına ve cep telefonuna da el koydu” denildi.

Ekici dışında listede ismi bulunanlardan; B.E., M.P., Ö.F.A., S.G.T, C.S.O., Y.D., A.F.Ö., A.S. ve M.Ö.’nün de gözaltına alındığı öğrenildi.

<< Önceki Haber 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı Sonraki Haber >>

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar

Talat Bulut'tan Soner Yalçın'a kapak

Talat Bulut'tan Soner Yalçın'a kapak

Yeni Şafak bu haberi neden yaptı?

Yeni Şafak bu haberi neden yaptı?

Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

CHP'li Akaydn: Darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var

CHP'li Akaydn: Darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:21