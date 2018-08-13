346 sosyal medya hesabına dolar soruşturması









Bakanlığın açıklamasında "Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır” denildi.

















EMNİYETTEN AÇIKLAMA





Emniyet Genel Müdürlüğü de Türk Lirası'nın değer kaybetsiyle ilgili yapılan paylaşımlara dair açıklama yaptı.





Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:





"Son gu¨nlerde u¨lkemiz ekonomisine yo¨nelik dolar kuru manipu¨lasyonu ile olumsuz algı olus¸turmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylas¸ımlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suc¸larla Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıgˆınca takip edilmekte ve gerekli yasal is¸lemler hassasiyetle yu¨ru¨tu¨lmektedir.





Sosyal medya u¨zerinden dolar kur yu¨kselis¸ini provoke edici ve algı olus¸turacak s¸ekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylas¸ım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmis¸, konu ile ilgili adli tahkikata bas¸lanmıs¸tır." denildi





NE OLMUŞTU?





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı.





Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka açık banka ve şirketler hakkında ‘yalan yanlış haber ve açıklama yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını’ bildirmişti.





Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da, döviz hesaplarının Türk Lirası’na dönüştürüleceği iddiasını yayanlar hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.



