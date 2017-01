İNFAZ YA DA İNTİHARA MECBUR BIRAKMA





En son Öğretmenler Günü’nün ertesi günü 47 yaşındaki öğretmen Ergülü Yıldız’ın canına kıydığı duyuldu.





Hizmet Hareketi’ne sempatisiyle bilinen yılların öğretmeni Yıldız, önce açığa alınmış, daha sonra gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşını başını almış saygın bir öğretmenin adi bir suçlu gibi mutat şekilde polis karakoluna giderek imza vermek zorunda bırakılmasının bile nasıl zulüm olduğunu ve nasıl bir yıkıma yol açtığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu psikolojik yıkımın büyüklüğünü, tabii bu ölümler gerçekten intiharsa, masum mümin insanların intihara sürüklenmesinden çıkarmak da mümkün.





İşin özeti, masum insanların kanına ellerine bulaştı.







15 Temmuz’dan bu yana yaşanan şüpheli intiharlar/infazlar





1. Astsubay Ferhat Daş (15 Temmuz): Tankçı Uzman Çavuş İbrahim Donat 15 Temmuz gecesini anlattığı ifadesinde, Astsubay Çavuş Ferhat Daş’ın vatandaşların “Siz vatan evladı değil misiniz? Darbe yapılıyor’’ sözleri üzerine ‘’Biz vatan haini değiliz’’ diye bağırdığını ve beylik tabancasıyla alttan çenesine doğru bir el ateş ederek intihar ettiğini söyledi.





2. Yarbay Hasan Yücel (20 Temmuz): Genelkurmay Hizmet Tabur Komutanı Yarbay Hasan Yücel, 15 Temmuz gecesini Genelkurmay Karargâhı’nda yaşayan subaylardan biriydi. Girdiği bunalım sonucu Yarbay Yücel’in 20 Temmuz 2016 günü sabah 10:30’da Karargâh’taki odasında yaşamına son verdiği iddia edildi. Hem de yanında iki arkadaşının bulunduğu sırada beylik tabancasını kalbine dayayıp tetiği çekerek. İntihar mı, infaz mı anlamak pek mümkün değil tabii.





3. Kaymakam Necmi Akman (20 Temmuz): Darbe girişiminin ardından anında duyulan ilk intihar haberi Manisa’nın Ahmetli ilçesinden geldi. Darbecilikle suçlanarak görevden uzaklaştırılan Kaymakam Akman koruma polisinin tabancasıyla kendisini başından vurdu.





4. Komiser Yardımcısı Mutlu Çil (20 Temmuz): Aynı gün 2. intihar haberi Ankara’dan geldi. Anlatılanlara göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde açığa alınan 900 emniyet mensubu arasında yer alan Güdül Emniyet Müdürü hakkında işlem yapılırken, Komiser Yardımcısı Mutlu Çil silahla kendisi vurarak intihar etti. Acaba gerçekten kendisini vurarak mı, yoksa vurularak mı öldüğünü hiçbir zaman bilemeyeceğiz.





5. Emniyet Müdürü Muhammet Mertoğlu (22 Temmuz): Darbe girişimi sonrası Bartın’ın Ulus ilçesine atanan Muhammet Mertoğlu, 22 Temmuz’da odasında yapılan arama sırasında “Benden de mi şüpheleniyorsunuz?” diyerek intihar etti. Mertoğlu, darbe gerekçesiyle tutuklanan Emniyet Müdürü Levent Mustafaoğlu’nun yerine, göreve getirilmişti. Hikayenin inandırıcılığı insafınıza kalmış.





6. Yarbay Levent Önder (22 Temmuz): Siirt’teki 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanvekili görevini yürüten Yarbay Levent Önder’in intihar ettiği iddiası da benzer bir tutarsızlıkla malül. İddiaya göre, darbe girişimi sırasında Siirt’te yaşanan gelişmeleri önleyemediği için bunalıma giren Önder, beylik tabancası ile intihar etmişti. Oysa Yarbay Önder, darbe girişimi nedeniyle tutuklanan Albay Alican Erkilitlioğlu’nun yerine atanmıştı.





7. Polis Memuru Halil Gök (22 Temmuz): Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nda görevli polis memuru Halil Gök, darbe girişiminin ardından açığa alınacağını öğrenince intihar etti. İddialara göre, binanın bodrumunda bulunan malzeme deposuna giden Gök, tabancasını başına dayayıp ateşledi.





8. Yarbay İsmail Çakmak (23 Temmuz): En şüpheli ölümlerden biri de Yarbay Çakmak’ınki. Darbe girişiminde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Yarbay Çakmak, resmi iddialara göre, koğuşta kendini asarak intihar etmişti.





9. Polis Memuru Hidayet Meral (30 Temmuz): Buyrun Bartın’ın Ulus ilçesinde şüpheli bir infaz/intihar hikayesi daha. İlçe Emniyet Müdür Vekili’nin intihar ettiği ilçenin kaymakamı olan Selçuk Şakar da tutuklanmıştı. İddilara göre intihar eden 32 yaşındaki Meral, bu kaymakamın koruma polisiydi.





10. İşadamı Vedat Savlu (2 Ağustos): Tartışmalı darbe teşebbüsü gerekçesiyle Isparta’da Hizmet Hareketi sempatizanlarına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen işadamı Savlu, resmi açıklamaya göre, güya evine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken 4. kattan düşmüştü. Polisin çağırdığı ambulansla hastahaneye götürülmesine rağmen kurtarılamamıştı. Rahmetli 4. kattan kaçmayı düşünecek kadar bir ”Süpermen” falan olmalı. Ya da…





11. Öğretmen Gökhan Açıkkolu (5 Ağustos): 23 Temmuz günü gözaltına alınan öğretmen Gökhan Açıkkolu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde gözaltındayken yaşamını kaybetti. Hasta olduğu halde işkence ve kötü muameleyle nezarethane koşullarında tutularak ölümüne yol açılan Açıkkolu, ölümünden sonra da Despot Erdoğan’ın haysiyetsiz yaltakçılarının insanlık dışı zulümlerine maruz kaldı. Dini usullere uyulmaksızın Kadir Topbaş’ın icadı olan “Hainler Mezarlığı”na gömülmek istendi.





12. Emniyet Amiri Ahmet Beşli (10 Ağustos): Resmi söyleme göre, Emniyet Amiri Beşli de polislerin gözü önünde intihar etmişti. İddialar Hatay’da gözaltına alınmak istenen Beşli’nin, polislerinin gözü önünde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar ettiği yönündeydi.





13. İnfaz Koruma Memuru Ömer Çubuklu (1 Eylül): Hizmet Hareketi'yle bağı olduğu iddiasıyla tutuklanmasına karar verilen infaz koruma memuru Ömer Çubuklu, İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tek başına tutulduğu geçici kabul bölümünde ayakabı ve eşorfman bağcığı ile kendisini asıp intihar etmişti. Ayakkabı bağcığı ve eşofman bağcığı cezaevlerinde ne zamandan beri serbest acaba?..





14. Öğretmen Mustafa Güneyler (2 Eylül): Bilecik’in Osmaneli ilçesinde açığa alındıktan sonra meslekten ihraç edilen öğretmen Mustafa Güneyler intihar etti. Güneyler’in Erdoğan rejiminin aynı gece 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmesinin ardından bunalıma girdiği ve evinde tüp gazı açarak intihar ettiği açıklandı.





15. Savcı Seyfettin Yiğit (16 Eylül): Bursa’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, tutuklanarak konulduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nde ölü bulundu. Çamaşır ipiyle intihar ettiği ileri sürülen Yiğit’in ailesi, savcının ölümünün intihar değil, cinayet olduğunu öne sürdü.





16. Öğretmen Ali Derebaşı (19 Eylül): Kayseri’de anaokulu öğretmeni Ali Derebaşı öğretmen eşinin Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla alınmasından sonra görev yaptığı okulda 19 Eylül’de yaşamına son verdi.





17. Polis Memuru Emrah Oğuz (3 Ekim): Açığa alınan 12 bin 800 polis arasında adı geçen Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 32 yaşındaki Oğuz, intihar etti. Oğuz, iddialara göre tabancasını teslim etmek için gittiği Bayburt Emniyet Müdürlüğü yakınlarında tabancayla başına ateş ederek intihar etmişti.





18. Polis Memuru Adem Tıraş (4 Ekim): Mersin’de açığa alınan polisler arasında yer alan 26 yaşındaki Adem Tıraş, parkta tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.





19. Astsubay Önder Irmak (10 Ekim): Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hizmet Hareketi'yle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 39 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş Irmak, iddialara göre, nezarette bulunduğu sırada götürüldüğü tuvalette bulunan temizlik malzemelerini içerek yaşamına son verdi.





20. İmam Hasan Taştan (11 Ekim): Hizmet’e yönelik operasyonda öğretmen oğlu Mersin’de tutuklanan cami imamı 53 yaşındaki Hasan Taştan, yaşamına son verdi.





21. İnfaz Koruma Memuru Enver Şentürk (13 Ekim): Adıyaman’da açığa alınan Adıyaman Cezaevi İnfaz Kurumu’nda görevli gardiyan, 31 yaşındaki, Enver Şentürk oturduğu binanın 8. katında kendini asmış halde bulundu.





22. Polis memuru Hakkı Topal (21 Ekim) Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken açığa alınan polis memuru HakkıTopal, dün gece iddiaya göre kendisine ait otomobiliyle Seydim göleti yakınındaki ormanlık alandaki bir ağaca kendini asarak intihar etti. Eşinin ölüm haberini alan Çiğdem Topal, “Bizi bitirdiniz, eşimin hiçbir suçu yoktu” diyerek, baygınlık geçirdi.





23. Polis memuru Cahit Korkmaz (25 Ekim) Bursa’da görevli 44 yaşındaki polis memuru Cahit Korkmaz, Cemaat operasyonuna dahil olmaktan korktuğunu söyledikten sonra beylik tabancasıyla kalbine ateş ederek intihar etti.





24. MİT Mensubu A.O. (1 Kasım): Yazar Saygı Öztürk’ün iddialarına göre, 15 Temmuz sonrası görevden alınan MİT mensubu A.O. Türkiye’ye diplomatik plakalı bir araçla döndü. Ancak, A.O. 1 Kasım’dan bu yana kayıplara karıştı. Bu tarz başka kaybolma olaylarının da yaşanmış olabileceğini belirten Öztürk, bunların ve intiharların araştırılması gerektiğini vurguladı.





25. Mühendis Burak Açıkalın (8 Kasım): Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi’ndeki F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Burak Açıkalan’ın intihar ettiği duyuruldu. Açıkalın, Twitter fenomeni Fuat Avni’ye istihbarat sağladığı iddiasıyla 15 Temmuz sonrası tutuklanan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli mühendisler arasındaydı. İntihar olduğu iddia edilen Açıkalın’ın ölümü de cezaevinde infaz şüphelerinin odaklandığı vakalar arasında.





26. Öğretmen Behçet Emdi (19 Kasım): Karabük’te cemaat soruşturması kapsamında tutuklanan öğretmen 43 yaşındaki Behçet Emdi, cezaevinde koğuş tuvaletinde iddiaya göre ayakkabı bağcığıyla asılı halde bulundu.. Safranbolu Misakı Milli Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Behçet Emdi, önce meslekten ihraç edilmiş ardından da tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. Evli ve 2 çocuk babası Behçet Emdi'nin cesedi, yapılan inceleme ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emdi'nin hemşire eşinin de meslekten ihraç edildiği belirtildi.





27. Komiser Hayrullah Tamtürk (25 Kasım) Bilecik’te komiser yardımcılığı yaparken mesleğinden ihraç edilen Hayrullah Tamtürk, eşi ve çocuklarıyla Sakarya Karasu’daki kayınpederinin evine gitti. 40 yaşındaki komiser yardımcısı, burada evde kimsenin olmadığı sırada evin salonunda tavana bağladığı iple kendini astı.Yakınlarının haber verdiği sağlık ekipleri eve gelirken, Tamtürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.





28. Öğretmen Ergülü Yıldız (25 Kasım): 15 Temmuz sonrası açığa alınan öğretmen Ergülü Yıldız intihar etti. Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir okulda müdür yardımcısı olan 47 yaşındaki Yıldız, Hizmet Hareketi’ne mensup olduğu gerekçesiyle önce açığa, sonra gözaltına alınmış, ancak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.





29. İş adamı Ünal Takmaklı (29 Kasım): Cemaate yönelik cadı avı kapsamında 28 Temmuz’da tutuklanan Uğur Derin Dondurucu’nun sahiplerinden 77 yaşındaki Ünal Takmaklı cezaevinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Takmaklı hayatını kaybetti.





30. Polis memuru Hasan Hüseyin Can (1 Aralık) Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memuru Hasan Hüseyin Can, intihar etti. Soruşturma kapsamında açığa alınan 46 yaşındaki Hasan Hüseyin Can, dün akşam saatlerinde ailesinin evde olmadığı sırada beylik tabancasını başına ateş etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri 2 çocuk babası Can'ın öldüğünü belirlendi.





31. Polis memuru Mehmet Oldum (21 Aralık): Çorum'un Osmancık İlçesi'nde açığa alınan polis memuru 34 yaşındaki Mehmet Oldum, intihar etti. Olay, Çorum'un Osmancık İlçesi Ardıç Köyü’nde meydana geldi. Ajansların geçtiği habere göre, açığa alınan polis memuru Mehmet Oldum, girdiği psikolojik bunalım sonucu dedesine ait evde kendini astı. Olay yerine gelen kardeşi tarafından bulunan Mehmet Oldum'un cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





2017

32. Polis memuru Sadullah Kara (7 Ocak): İstanbul Kartal Adliyesi'nde görevli polis memuru görevinin başındayken, yanına gelen yetkililer silahını ve polis kimliğini istedi. Açığa alındığını öğrenen Sadullah Kara silahını çekerek kafasına bir el ateş etti. Sadullah Kara’nın evli ve 35 yaşında olduğu öğrenildi.





33. Polis memuru Zeki Cezayirlioğlu(16 Ocak): Önce açığa alınan ardından göreve iade edilen polis memuru, göreve başladıktan sonra maruz kaldığı dışlanma ve mobing nedeniyle tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılıp kurtarılan Cezayirlioğlu, ardından evinde eşi ve iki çocuğunun evde bulunduğu sırada tabancasıyla intihar etti. Cezayirlioğlu 44 yaşındaydı.