33 ay ‘fişleme’den tutuklu kaldı, beraat etti, MİT'in Bylock fişlemesiyle 9 yıl aldı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt üyelerinin adliyede kadrolaştığı, fişleme yaptığı, dosyalardaki bazı bilgileri örgüte aktardığı ve personel alımlarında yapılan mülakatları etkilediği iddiaları üzerine, 23 Şubat 2015’te Karşıyaka, Torbalı ve Menemen ilçeleri ile Manisa’da, polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda hakim, savcı ve adliye personelleri hakkında belgeler ele geçirildiği öne sürüldü. Şüpheliler hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 3’ü tutuklu toplam 8 sanıklı davanın geçen 27 Ekim’deki son duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Fatih Sancak’ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.







Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Fatih Sancak ile avukatı Eşref Kahya katıldı. Savcı mütalaasında, MİT'in on binlerce insanı mağdur etmek için ürettiği ByLock fişlemeri öne sürülen Sancak’ın ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan cezalandırılmasını isterken, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Sancak ise savunmasında, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini, ByLock programını kullanmadığını ve daha önce verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Ayrıca, gözaltına alındığı Şubat 2015’ten beri tutuklu olması nedeniyle mağduriyet yaşadığını kaydeden Mehmet Fatih Sancak, tahliyesini ve beraatini istedi.





Mahkeme heyeti, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ suçundan beraatine karar verdiği Mehmet Fatih Sancak’ı ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan ise 9 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Sancak’ın avukatı Kahya, kararın temyizi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.