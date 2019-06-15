Samanyolu Haber /Gündem / 31 milyon liralık millet bahçesi yapılacak /15 Haziran 2019 15:44

31 milyon liralık millet bahçesi yapılacak

Samsun Canik ilçesinde yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine yapılacak olan millet bahçesinin maliyetinin 31 milyon 253 bin liraya mal olacağı ve 120 günde bitirileceği bildirildi.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) Samsun Canik ilçesi’nde yer alan 19 Mayıs Stadyumu’nun alanı karşılığında, Samsunspor adına Tekkeköy ilçesine yeni bir stat yapıp, teslim etmişti. Tarihi anlara tanıklık yapan 19 Mayıs Stadyumu yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra proje ihaleye çıkarıldı.

12 FİRMA KATILMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre, TOKİ, 102 bin 800 metrekare alana yapacağı Millet Bahçesi projesi için geçtiğimiz Şubat ayında yapılan ihaleye 12 firma katıldı. İhaleyi 31 milyon 253 bin lira bedelle Ankara’da faaliyet gösteren Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San.Tic.Ltd. Şirketi aldı. Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’nin de söz konusu inşaatı denetleyeceği belirtildi.

OYUN ALANLARI VE AĞAÇLAR YER ALACAK

22 Mart 2019 tarihinde firmaya yer teslimi yapılırken, altyapı çalışmaları başlayan projenin 120 günde bitirilmesi hedefleniyor. Millet bahçesinin içerisinde spor alanları, bisiklet ve koşu parkurları, iki tenis kortu, iki basketbol ile voleybol sahası yer alacak.

Alanda; 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı ile yer örtücü bitki yerleştirilecek. İçerisinde yöreye uygun çeşitli bitki türlerinin yetiştirileceği millet bahçesinde 13 bin metrekarelik çim aktivite alanı yer alacak.  Millet bahçesi içerisinde; süs havuzu, gül bahçeleri, vatandaşlara yönelik yiyecek-içecek bölümleri, ekim-dikim alanları bulunduracak. Farklı yaş gruplarına hitap eden 2 bin 45 metrekarelik çocuk oyun alanının yer alacağı millet bahçesinde ebeveynler için de dinlenme, oyun ve seyir alanları yapılacak. Samsun Millet Bahçesi kullanım kolaylığı, cazibe noktaları, güvenlik ve bakım konuları da dikkate alınarak inşa edilecek. Projede 131 metrekarelik alanda millet kıraathanesi de inşa edilecek.
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