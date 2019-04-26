Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir 31 Mart'tan sonra sadece bir kez kazanabildi /26 Nisan 2019 22:55

Başakşehir 31 Mart'tan sonra sadece bir kez kazanabildi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda Başakşehir'i Jerome ve Deniz Kadah'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla küme düşme hattından uzaklaştı. Yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart'tan sonra 4 lig maçına çıkan Başakşehir ise bu maçlardan sadece birini kazanabildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda Başakşehir'i Jerome ve Deniz Kadah'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla küme düşme hattından uzaklaştı.

Galatasaray'ın pazartesi günü Atiker Konyaspor'u yenmesi halinde, Başakşehir uzun bir sürenin ardından ligin bitimine 4 hafta kala liderlik koltuğunu bırakacak.

Beşiktaş. yarın Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürecek.

3 hafta önce 8 puan farkla liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir, 13 Nisan'dan beri çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti.

Göztepe taraftarından büyük ilgi

Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.

Ege ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Şampiyonluk yarışındaki turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı. Maçı yaklaşık 5 bin Başakşehirli tribünde takip etti.

"Hükümet düşer, Göztepe düşmez"

İzmir'den takımlarını desteklemek için Fatih Terim Stadyumu'na gelen Göztepeli taraftarlar, maçın son dakikalarında hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi ve "Hükümet düşer, Göztepe düşmez" şeklinde tempo tuttu.



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  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
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  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
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