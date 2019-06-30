Samanyolu Haber /Politika / 31 Mart'taki İBB adayı partisindeki görevlerinden istifa etti /30 Haziran 2019 18:57

31 Mart'taki İBB adayı partisindeki görevlerinden istifa etti

DSP'nin 31 Mart seçimlerinde İBB adayı olan ve 23 Haziran'da adaylıktan çekilen Muammer Aydın, partideki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa etti.

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DSP'li Muammer Aydın bugün bir açıklama yaparak partideki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydın 31 Mart seçimlerinde DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve 23 Haziran'daki yinelenen seçimde adaylıktan çekilmişti.

Muammer Aydın Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Genel Başkan Önder Aksakal'ın genel olarak partide rahatsızlık oluşturan olumsuz tutumu ve 23 Haziran seçimi sürecindeki parti tüzük ve ilkeleri ile başkanlar kurulunun ve parti meclisinin kararlarına aykırı, tamamen bireysel şahsi menfaate dayalı, parti kurumsal kimliğine ve bu güne kadarki partinin fiili ve teorik uygulamalarına, parti menfaatlerine, onursal genel başkanımız sayın Bülent Ecevit'in öğretisine ve demokratik sol kültüre, ülke menfaatlerine ve bu doğrultudaki siyaset anlayışıma ters, toplumda DSP'nin yanlış algılanmasına neden olan açıklamaları benim artık bu görevlerde kalmamam için yeterli sebep oluşturmuştur" dedi.

Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar DSP çatısı altında tanıdığım ve birlikte çalışmaktan onur duyduğum önceki Genel Başkanım Masum Türker'e, tüm Başkanlık Kurulu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi arkadaşlarıma, bu İlkeleri yaşatan ve paylaşan tüm Demokratik Solculara teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla.”
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