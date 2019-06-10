31 Mart'ta ne kadar CHP seçmeni sandığa gitmedi, 23 Haziran'da ne yapacaklar?

CHP'ye "artık merkez bir sağ parti olması, milliyetçi kanadın partiyi ele geçirmesi, çevre ve cinsel eşitsizlik konularına duyarsız kalması" eleştirilerini yöneltiyor.

Aysen, 31 Mart'ta "seçim sisteminin düzgün çalışmadığını" düşünerek sandığa gitmemiş.

"23 Haziran'da ise oy kullanacağım" diyor ve nedenini şöyle açıklıyor: "İstanbul cidden bıktı ve bu yönetimi değiştirecek. Bunda katkım olsun istiyorum."

Sarıyer ilçesinde yaşayan ve serbest avukatlık yapan 40 yaşındaki Emrah ise yıllar içinde yerel seçimlerde hep CHP'ye oy vermiş.

CHP'ye ciddi eleştirilerinin olduğunu belirten Emrah, 31 Mart'ta sandığa gitmeme nedenlerinden bazılarının şunlar olduğunu söylüyor:

"CHP'nin son Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirledikleri aday, bu adayın dahi hizipsel olarak desteklenmemesi, partililer ve yurttaşlar seçim sandıklarının güvenliği için mücadele ederken CHP yönetiminin ve adayının ortalarda gözükmemesi, seçimlerin olumsuz sonuçları nedeniyle hiçbir CHP'linin sorumluluk almaması, genel olarak ilçelerine hiçbir hizmetleri bulunmamış olan bir kısım ilçe belediye başkanlarının tekrar aday yapılması…"

Emrah 23 Haziran'da sandığa gidip gitmemek konusunda henüz karar vermediğini belirtiyor:





"CHP'ye oy vermek konusunda kuşkularım var. Ancak oy verirsem bu oy Sayın Ekrem İmamoğlu'na olacak, CHP'ye olmayacak.





"İmamoğlu'nun 31 Mart seçimleri öncesi ve seçim sonrası davranış modeli, kapsayıcılığı, tevazuu, seçime ve seçim sonuçlarına yaklaşımı, 23 Haziran seçimine hazırlanış biçimi şahsımı çok etkiledi. Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun da bu sürece çok katkısının gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyorum."





Siyasi görüşlerinde farklılıklar olmakla birlikte bu kişilerin ortak özelliği, potansiyel sol ve CHP seçmeni olup 31 Mart'ta sandığa gitmemiş olmaları.





Ve nasıl ki 31 Mart'ta sandığa gitmeyen AKP seçmenlerinin tavrı 23 Haziran seçimlerinin sonucunda etkili olacaksa, aynı şekilde oy kullanmamış sol- CHP tabanından seçmenin yenilenen seçimdeki tavrı da önemli olacak gibi duruyor.





31 Mart'ta sandığa gitmeyen CHP seçmeninin sayısı ne kadar?





31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenlerin hangi partinin seçmeni olduğuna dair verileri ortaya koymak mümkün olmamakla birlikte farklı araştırma yöntemleri kullanılarak bu konuda tahminler yapılıyor.





Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) proje koordinatörü Ayşegül Taşöz Düşündere'nin, 2018 milletvekili seçimleriyle 31 Mart seçimleri arasındaki oy geçişlerini incelediği ve sonuçlarını sosyal medyada yayımladığı araştırmasına göre, CHP seçmeninin yüzde 6'sı 31 Mart'ta sandığa gitmedi. Bu, 150 bin rakamına denk geliyor.





Koç Üniversitesi'nden doktora araştırmalarına devam eden siyaset bilimci Nezih Onur Kuru da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayımladığı resmi sandık verileri kullanılarak yapılan mahalle bazlı oy geçişleri analiziyle belli tahminlerde bulunulabileceğini söylüyor:





"Bu analize göre, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da CHP'ye oy vermiş 2 milyon 445 bin seçmenin arasından, sayısı 130-180 bin aralığında değişen bir kitlenin sandığa gitmediği tahmin ediliyor.





"Ayrıca 10-20 bin aralığında CHP'li seçmenin Yıldırım'a oy verdiği, DSP gibi diğer partilerin adaylarına yönelenlerin de 35-50 bin aralığında olduğu çıkarımında bulunuluyor."





CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, 31 Mart'ta sandığa gitmeyen CHP seçmenleriyle ilgili "net bir rakam telaffuz etmenin mümkün olmadığını ancak ellerindeki verilerin, 130 bin - 180 bin rakam aralıklarıyla üç aşağı, beş yukarı uyuştuğunu" belirtiyor.





CHP seçmenleri neden sandığa gitmedi?

Haber için konuştuğumuz, yukarıdaki isimlerin de aralarında yer aldığı CHP seçmenleri, partinin 24 Haziran gecesindeki performansından ilçe belediyeleriyle ilgili eleştirilerine kadar farklı gerekçelerle sandığa gitmediklerini söylüyor.





Siyaset bilimci Kuru, oy kullanmamanın birkaç farklı nedeninin olduğu görüşünde:





"Genel olarak ilçe adaylarına ve belediyeleri ile CHP yönetimine duyulan tepki İmamoğlu'na yansımış olabilir. CHP'li ilçe belediyelerinden memnun olmayan muhalif seçmenin bir kısmının değişim isteğiyle AK Parti ve diğer partilerin il ve ilçe adaylarına yöneldiği, diğer bir kısmının da sandığa gitmediği söylenebilir.





"Diğer bir ana faktör CHP ilçelerinin yoksul olmayan ilçeler olması. Ekonomideki olumsuzluklar bu ilçelerdeki seçmenleri yoksul ilçelerdeki kadar öfkelendirmediği için AK Parti'yi değil muhalefeti cezalandırabiliyorlar."





Kuru, "kazanamamaya dair inançsızlığın da" etkili olmuş olabileceği kanısında:





"24 Haziran sonrasında muhalif seçmende oluşan kırgınlık ve seçimden önce popülaritesi düşük olan İmamoğlu'nun kazanamayacağına dair inanç katılımı düşüren diğer sebepler."





Gelir düzeyi yüksek yerlerde CHP tabanının katılımında düşüklük

31 Mart'ta İstanbul'da sandığa katılım oranının en düşük olduğu 10 ilçe arasında, CHP'nin en önemli kaleleri de yer alıyor.





Şişli, Beşiktaş, Adalar ve Bakırköy listede yer alan ilçelerden.





Ayrıca AKP'nin kazandığı ilçelerin, yüksek CHP seçmeni potansiyeline sahip bazı bölgelerinde katılım oranının düşüklüğü de yaşandı.





Beyoğlu'ndaki Gümüşsuyu ve Cihangir bu mahalleler arasında.



