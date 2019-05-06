31 Mart'ta İstanbul'da kim ne kadar oy almıştı?

AK Parti'nin 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili yaptığı olağanüstü itirazı inceleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da seçimlerin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.





Kararı AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel Twitter hesabından duyurdu.





Özel, yaptığı açıklamada seçimin 23 Haziran'da yapılacağını açıkladı.





Öte yandan, iptal kararı üzerine sosyal medya hesaplarından canlı yayında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu ise YSK'den henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve söz konusu açıklamayı beklediklerini belirtti.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ne olmuştu?





31 Mart Yerel Seçimleri'nde, İstanbul'da 8 milyon 866 bin 614 seçmen sandığa gitti. CHP Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 118 oyla İstanbullu seçmenin yüzde 48,80'inin desteğini kazandı. AK Parti Adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 149 bin 656 ile toplam oyun yüzde 48,55'ini aldı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan diğer adayların aldığı oy miktarı ve oranları ise şu şekilde:





- Saadet Partisi (SP) adayı Necdet Gökçınar: 103 bin 300 oyla yüzde 1,21





- Demokratik Sol Parti (DSP) Adayı Muammer Aydın: 30 bin 817 oyla yüzde 0,36





- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Adayı Selim Kotil: 27 bin 238 oyla yüzde 0,32





- Demokrat Parti (DP) Adayı Ersan Gökgöz: 22 bin 544 oyla yüzde 0,26





- Vatan Partisi (VP) Adayı Mustafa İlker Yücel: 17 bin 377 oyla yüzde 0,27





- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Adayı Zehra Güner: 10 bin 492 oyla yüzde 0,12





- Bağımsız Aday Özge Akman: 2 bin 437 oyla yüzde 0,03





- Bağımsız Aday Doğan Duman: 2 bin 005 oyla yüzde 0,02





Bunun yanında, İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti, 14'ünde de CHP birinci oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de ilk kez belediye kazandı. MHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'yle kazandığı Silivri Belediyesi'nin bir önceki başkanı ise CHP'li Özcan Işıklar'dı.





CHP ise Silivri'nin yanı sıra, bir önceki yerel seçimlerde yüzde 40,55 ile kazandığı Çatalca'yı da kaybetti. Çatalca Belediyesi'ni, yüzde 51,58 ile AK Parti adayı Mesut Üner kazandı.





AK Partinin belediye başkanlıklarını kazandığı diğer ilçeler ise Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu oldu.





CHP de Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediye başkanlıklarını kazandı. Yüzde 72,88 ile Beşiktaş, CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu. Esenyurt da el değiştirerek CHP'ye geçti. İlçede bir önceki seçimlerde yüzde 47 ile AK Parti kazanmıştı. (Independent Türkçe)