Celal Doğan, Antep’te HDP ve CHP’nin ortak adayı mı olacak?

Son iddia Gaziantep’e ilişkin. Kentte uzun dönem belediye başkanlığı yapan, HDP eski Milletvekili Celal Doğan’ın, CHP ve HDP’nin ortak adayı olabileceği öne sürüldü.







BirGün gazetesinde yer alan habere göre Doğan iddiayı yalanlamayarak “Partiler arasındaki görüşmeleri beklemek gerekli” dedi.





Haberde yer alan bilgiye göre, Celal Doğan’ın adı Ahmet Türk ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra öne çıktı.





Edinilen bilgiye göre, görüşmede 1989 ve 2004 yılları arasında CHP’den Antep Belediye Başkanlığı yapan ve daha sonra istifa ederek HDP’ye geçen Celal Doğan’ın ismi gündeme geldi. Doğan’ın iki partinin tabanının “iyi bildiği” bir isim olması seçimler için avantaj olarak değerlendiriliyor.





Görüşlerine başvurulan Celal Doğan ise “Belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili hiçbir partiye aday adaylığı müracaatım olmadı. Şu an CHP’nin, İYİ Parti ve HDP ile görüşmeleri sürüyor. Bunları bekleyip görmek lazım. Partilerin alacağı kararları görmeliyiz” diye konuştu.