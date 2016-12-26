Samanyolu Haber /Gündem / 301 kişinin öldüğü Soma Madencilik'in sahibi 'ilk kez' ifade verdi /26 Aralık 2016 13:55

301 kişinin öldüğü Soma Madencilik'in sahibi 'ilk kez' ifade verdi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada Soma Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ilk kez ifade verdi.

Soma Bilirkişi Raporu açıklandı

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifadesi alınan Alp Gürkan, onlarca şikayetçinin katıldığı duruşmada savunmasını yaptı.

Gürkan, Aralık 2013'te yaşının ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ettiğini belirterek, "Yerime oğlumu getirdim. İşletmede hiçbir ilgim kalmamıştır. Ancak emekliliğimden önceki safhada tüm mevzuat kurallarına uyulmuştur. Benden sonra da mevzuata aykırı bir işlem yapıldığını sanmıyorum" dedi.

Gürkan ifade verdiği sırada şikayetçiler, "301 kişinin katilisin, tarihe geçtin" şeklinde bağırdı.
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