300 idam izledi sonra kitap yazdı!

Amerika’da Michelle Lyons, 2000-2012 yılları arasında Teksas Cezaevi’nde çalıştı. Görevi, idamları izlemekti! Bu nedenle zehirli iğneyle hayatlarına son verilen 300 erkek ve kadın mahkûmun idamını izledi. İdama ilk tanıklık ettiğinde 22 yaşında olan Lyons, yaşadıklarını ‘İdam Sehpası’nda: Son Dakikalar’ adlı kitabında anlattı.



Duvar'da yer alan habere göre, önce gazeteci olarak idamları izleyen Lyons, daha sonra Teksas eyaletinin Cezai Adalet Departmanı’nda çalışmaya başladı. Böylece idam izlemek işi haline geldi. Lyons, “İdamları izlemek işimin bir parçasıydı. Ben ölüm cezasından yanayım. Bazı suçlar için bunun uygun olduğunu düşünüyorum. O zamanlar genç ve cesur olduğum için her şey siyah beyazdı. Aslında başlarda hiçbir şey hissetmediğim için, ‘bende yanlış bir şeyler mi var’ diye düşündüm” diyor.



Ancak aradan geçen yıllardan sonra her idamın kendisinden izler bıraktığını fark etmiş: “Annelerin duvarları tekmelediklerini duyuyordum. Zaman zaman kendimi ağlarken buluyorum…”