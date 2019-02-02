Samanyolu Haber /Ekonomi / '30 yıllık pazarcıyım böyle zam görmedim... Sarımsak 30, marul 6 lira' /02 Şubat 2019 11:06

'30 yıllık pazarcıyım böyle zam görmedim... Sarımsak 30, marul 6 lira'

Yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar ürünleri artık tane şeklinde alabilirken, pazarcılar da isyan etti: Halk haklı, nasıl alsınlar?

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Kuru soğan ve patatesle başlayıp, ıspanak, sivri biber ve yeşil soğanla devam eden zam furyası, sarımsakla devam ediyor. Geçen ay semt pazarında 10-15 lira olan sarımsağın kilosu, bugün 30 liraya yükseldi. 6 dişten oluşan bir demet geçen ay 5 TL iken bugün 7 TL’ye yükseldi.

PAZARCI: 30 YILDIZ BÖYLE BİR ZAM GÖRMEDİM

Cumhuriyet’in haberine göre yurttaşlar sarımsağı demetle değil taneyle aldığını belirtirken, yüksek fiyatlar yurttaş kadar pazarcıyı da şaşkına çeviriyor. Bir pazarcı “30 yıldır bu işi yapıyorum. Ben bile böyle zam görmedim” diyor.

ALIM GÜCÜ AZALDI

Yurttaşın alım gücü en temel besinlere bile yetmiyor. Satışlarının son bir ayda yüzde 50 azaldığını belirten pazarcı esnafına göre, sarımsaktaki zammın sebebi bu yıl az ekilmesi. 24 senelik pazarcı Mahmut Ünal, “Geçen yıl kilosu 4-5 liraydı. Bu yıl sessiz sedasız büyük zam yaşandı. Vatandaş çok tepkili, almıyor” dedi.

‘HAKLILAR, NASIL ALSINLAR’

Yeşil soğan ve marul gibi ürünlerin fiyatları ise, yurttaşların deyimiyle ‘almış başını gidiyor.’ Marulun tanesi 6 liradan satılırken, yeşil soğanın küçük bir demeti 3 liradan başlıyor. Geçen yıl günde 40 kasa kıvırcık satarken, bu yıl 20-25 kasaya düştüğünü anlatan bir pazarcı, “10 kasa sattığım dereotu da 5 kasaya geriledi. Yurttaş da haklı, nasıl alsın” diye konuştu. 
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