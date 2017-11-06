Samanyolu Haber /Eğitim / '30 yıldır üniversitede ders veriyorum, hiç böyle bir dönem yaşanmadı' /06 Kasım 2017 10:01

'30 yıldır üniversitede ders veriyorum, hiç böyle bir dönem yaşanmadı'

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Twitter sayfasında yazdığı mesajlarla Türkiye’deki eğitim sistemini değerlendirdi ve “30 yıldır üniversitede ders veriyorum. Hiç böyle bir dönem yaşanmadı” dedi.

SHABER3.COM

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 500’e hiçbir Türk üniversitesinin girememesini “Gidişat iyi değil. Akademik kriterler iyice sulandırılıyor. Yanlışlık çok” diye yorumladı. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı [@profbagci] twitterdaki ‘bilgilendirme sayfası’nda yer alan konu ile ilgili mesajları şöyle:

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı, ilk 500’e hiçbir Türk üniversitesi giremedi

Şaşırtıcı olmadı. Daha da kötü olacak gibi seneye, Bilim adamlarının koşullarını düzeltmek gerek. Acilen. Büyük bir kaçış var ülkeden.

Özellikle genç akademisyenlerin durumu çok kötü. En iyi beyinler kaçıyor. Yazık oluyor ülkemize. 10 yıl önce ise tam tersi idi.

Bilim akıl demektir. “Aklımızı ve akıllılarımızı” kaçırıyoruz. Gidişat iyi değil. Akademik kriterler iyice sulandırılıyor. Yanlışlık çok.

Güzelim beyinlerimizi kaybediyoruz. Bu gidişle daha da kötü günler geliyor. İyi oluyoruz diyen varsa bilelim!

30 yıldır üniversitede ders veriyorum. Hiç böyle bir dönem yaşanmadı. Öğretim üyeleri mutsuz ve motivasyonları yok. Akıl tatile çıktı.

Yurtdışına çıkan öğretim üyelerini havalimanında 22 yaşındaki polis memuru ile muhatap bırakmak kötü. Profesörüne güvenmeyen bir sistem.

Cumhurbaşkanı ve hükümete önerim, bir an evvel bu mantıksız uygulamayı kaldırın lütfen. Bilim adamlarını küstürüyorsunuz. Sonuç bu oluyor.

Beyin üretimi yapar üniversiteler. Bilim adamları yazar çizer. 30 yıl sonra bunları yazmak üzücü. Ama gerçek bu. Duyurulur.

Benden söylemesi. Tarihe not düşmek gerek.  Yazık oluyor ülkemize ve güzel beyinlerimize.

Almanya’da  kurulacak koalisyon hükümetinin hedefi Almanya’yı dünyada eğitimde lider ülke olma olarak belirlendi. Vizyon bu artık.

Türkiye eğitimde bölgesel anlamda bile lider olma şansından uzaklaşıyor. Bugün yazdıklarıma ekleyecek fazla bir şey yok. Rekabet edemiyoruz.

Çözüm tabiî ki var. Üniversite başta olmak üzere eğitime yönelmek nefes aldırmak. Akılcı olmayan kararlar ile eğitimde başarılı olunmaz

Eğitimde ve kültürde başarısız olduk demek yeterli değil, nasıl başarılı olunur ona reçete bulmak gerek. Eğitim pusulasız gemi gibi şu anda.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '30 yıldır üniversitede ders veriyorum, hiç böyle bir... Sonraki Haber >>

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:20:08