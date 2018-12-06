Samanyolu Haber /Gündem / 30 havalimanı işçisine tahliye /06 Aralık 2018 01:42

30 havalimanı işçisine tahliye

İstanbul Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto ettikleri için tutuklanan 31 işçiden 30'unun tahliye edilmesine karar verildi.

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İşçilerden Serhat Bilici'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Havalimanı şantiyesindeki çalışma koşullarını protesto eden 31'i tutuklu 61 işçi ve sendikacı hakkında açılan davanın ilk duruşması, Gaziosmanpaşa Adliyesi 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmadan önce adliye önünde basın açıklaması yapan sendikalar, işçilere destek verdi. Açıklamaya CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

‘İDDİANAME SUÇ ÜRETMEYE ÇALIŞMIŞ'

Gazete Duvar'ın haberine göre duruşmada avukatlar, sorgu öncesinde iddianamenin değerlendirilmesi için söz istedi. Avukat Kazım Bayraktar "İddianamenin temel eksikliklerini belirtmek durumundayız. İddianamede zorunlu olanlar unsurlar bulunmamaktadır. İddianame eylemi almış bir çuvala, sanıkları bir çuvala, delilleri bir çuvala koymuştur. Suç üretmiştir" dedi.

Araya giren hakim "Sorgudan sonra dinleyeceğim" diye konuştu. Bunun üzerine Bayraktar, "Müvekkillerimize iddianamenin çelişkilerini ve kendi lehlerine olan şeyleri işçilere söylememiz lazım. Bu iddianame patron-devlet ittifakının ifadesidir. Patronla onun ofisinde yapılan görüşmeye bile yanında devlet gücüyle geliyor. O görüşmelerde işçilerin talepleri de iddianamede yer almıyor" ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ BELGE DEĞİL'

Söz alan avukat Songül Beydilli de iddianameyi eleştirdi. "Bu iddianame hukuki belge değildir, çünkü olayı ters yüz etmiştir" diyen Beydilli, "Hak kullanımı suç teşkil etmez, iddianame hak kullanımını suç haline getirmiştir. Barışçıl silahsız gösteri yapma hakkı vardır. Toplu eylem hakkı yasaldır" dedi.

Avukat Kazım Bayraktar, İGA CEO'su Kadri Samsunlu'nun "işçiler haklıydı açıklamasını hatırlattı ve "Kadri Samsunlu iki gün sonra çıkıp ‘İşçiler haklıydı özür dilerim' dedi ama işçiler halen tutuklu" şeklinde konuştu. Hakim bu sözleri tutanağa geçirdi.
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