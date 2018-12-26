Aralarında Türk yıldızlarından pilot da var... Çoğunluğu asker 105 kişiye gözaltı kararı

İZMİR OPERASYONU





İzmir merkezli 9 ilde 30 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Ankesörlü telefondan arandığı iddiasıyla 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2’si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli toplam 30 asker hakkında gözaltı kararı çıktı.







Gözaltı kararının ardından İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas illerinde yapılan operasyonlarda; 21 kişi gözaltına alındı.





KONYA OPERASYONU



