Aralarında Türk yıldızlarından pilot da var... Çoğunluğu asker 105 kişiye gözaltı kararı

İZMİR OPERASYONU
İzmir merkezli 9 ilde 30 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankesörlü telefondan arandığı iddiasıyla 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2’si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli toplam 30 asker hakkında gözaltı kararı çıktı.
Gözaltı kararının ardından İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas illerinde yapılan operasyonlarda; 21 kişi gözaltına alındı.
KONYA OPERASYONU
Konya merkezli 11 ildeki operasyonda 15 muvazzaf asker gözaltına alındı. Askerler arasında geçen hafta açığa alınan Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nda görevli Hava Pilot Yüzbaşı A.O.A.’nın da olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 11 ilde, önceden belirlenen adreslere bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.
Aynı soruşturma kapsamında geçen hafta açığa alındığı belirtilen Türk Yıldızları’nda görevli Hava Pilot Yüzbaşı A.O.A.’nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.
VAN OPERASYONU
Van merkezli 18 il ve KKTC’de de yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 14’ü muvazzaf asker 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 14’ü muvazzaf, 4’ü ihraç 18 asker ile meslekten atılan bir eski imam gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde düzenlediği ‘Bylock’ operasyonunda ise 16 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.