Samanyolu Haber /Gündem / 30 AKP İl Başkanına da kapıyı gösterdiler /16 Ekim 2017 09:14

30 AKP İl Başkanına da kapıyı gösterdiler

AKP’de görevi bırakması istenen il başkanlarının sayısı 30’a çıkarken yerlerine geleceklere de üniversite mezuniyetinin yanı sıra ‘belediye ve milletvekili seçimlerinde aday olmamaları’ şartı konuldu.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP'de tasfiye sadece belediye başkanları için değil, il başkanları için de deprem etkisine yol açtı. İl kongrelerinden önce görevi bırakması istenen il başkanı sayısı 30’a ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, il kongre sürecine gelmeden önce tasfiye edilmek istenen il başkanlarıyla, genel merkezin talimatıyla vedalaşıldı. Bu iller için yeni il başkanı adayı belirlenirken, üç şart getirildi. Yeni il başkanlarının, “üniversite mezunu olmaları, 2019’da yapılacak belediye başkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine aday olmamaları” istendi. Bu şartları kabul eden il başkanı aday adayları belirlendi.

Görevden alınanların durumu

Parti yöneticileri, il başkanı adaylarının, il kongrelerinden önce belirlenmesinin amacının, il ve ilçe yönetimlerinde kendi istedikleri ekibi kurmalarına olanak sağlamak olduğunu söylediler. Görevden alınan il başkanlarından bazı isimlerin ise belediye başkanı ve milletvekili adayı olarak değerlendirileceği de belirtildi.

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