Samanyolu Haber /Gündem / 3 yıl önce Davutoğlu: Bu belediye başkanları ihanetin hesabını verecekler! /20 Ağustos 2019 14:37

3 yıl önce Davutoğlu: Bu belediye başkanları ihanetin hesabını verecekler!

Eski AKP'li Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün bazı belediyelere kayyım atanmasını eleştirirken 3 yıl önce kendi başbakanlığı döneminde yine kayyım atama kararlarını hararetle savunduğu görülüyor.

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Bir süredir yeni parti kuracağı söylenen AKP Eski Genel Başkanı ve başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterirken, 3 yıl kadar önce başbakanken belediyelere müdahale edilebileceğini, buraların terörün merkezi haline geldiğini belirterek şimdikinden 180 derece farklı söylemlerde bulunuyor. 

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Davutoğlu AKP'nin 2019 yılında atadığı kayyımlarla ilgili dün şu eleştirileri getirmişti:
''Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir.''

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