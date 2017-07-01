3 Üniversite kuruldu, 6 üniversitenin ismi değişti

ÜÇ YENİ ÖZEL ÜNİVERSİTE





Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, İlke Eğitim ve Sağlık Vakfınca Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Danışma Vakfınca Ankara'da Ostim Teknik Üniversitesi ile Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi kuruldu.





ALTI ÜNİVERSİTENİN ADI DEĞİŞTİ





Ayrıca bazı üniversitelerin isimlerinde de değişiklikler yapıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin adı "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi", Acıbadem Üniversitesinin adı "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi", Ömer Halisdemir Üniversitesinin adı "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi", İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin adı "Altınbaş Üniversitesi", Uluslararası Antalya Üniversitesinin adı da "Antalya Bilim Üniversitesi" olarak değiştirildi.