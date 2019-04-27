3 sezon önce Spor Toto Süper Lig'den düşen 94 yıllık kulüp kapatılıyor

Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri tarih oluyor…





2015-16 sezonunda Süper Lig’i son sırada tamamlayarak 1.Lig’e düşen Mersin İdmanyurdu, daha sonra da aldığı kötü sonuçlar sonrası ligin bitimine 11 hafta kala 2.Lig’e düşmüştü.





3 yıldır yaşanılan maddi sıkıntılar, puan silme ve transfer yasakları nedeniyle günden güne eriyen 94 yıllık kulüp 2.Lig’de de -20 puanla dibi gördü. skor.sozcu.com.tr'de yer alan habere göre sadece 3 yılda Süper Lig’den koparak amatör kümeye kadar gerileyen Mersin İdmanyurdu, borçları nedeniyle kapatılma kararı aldı.





94 yıllık tarihinde 15 sene Süper Lig’de mücadele eden köklü kulüp bu hafta son maçını 28 Nisan Pazar günü Mersin Stadyumu’nda Erdemli Belediyespor ile oynayacak. Son kez taraftarlarının karşısına çıkacak olan asırlık çınar Türkiye liglerine veda edecek.