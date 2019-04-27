Samanyolu Haber /Spor / 3 sezon önce Spor Toto Süper Lig'den düşen 94 yıllık kulüp kapatılıyor /27 Nisan 2019 20:05

3 sezon önce Spor Toto Süper Lig'den düşen 94 yıllık kulüp kapatılıyor

3 sezon önce Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 94 yıllık tarihi kulüp Mersin İdmanyurdu'nun Genel Kurulu'nda kulübün kapatılma kararı aldığı açıklandı. 1925 yılında kurulan Mersin ekibi bu hafta son maçına çıkacak.

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Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri tarih oluyor…

2015-16 sezonunda Süper Lig’i son sırada tamamlayarak 1.Lig’e düşen Mersin İdmanyurdu, daha sonra da aldığı kötü sonuçlar sonrası ligin bitimine 11 hafta kala 2.Lig’e düşmüştü.

3 yıldır yaşanılan maddi sıkıntılar, puan silme ve transfer yasakları nedeniyle günden güne eriyen 94 yıllık kulüp 2.Lig’de de -20 puanla dibi gördü. skor.sozcu.com.tr'de yer alan habere göre sadece 3 yılda Süper Lig’den koparak amatör kümeye kadar gerileyen Mersin İdmanyurdu, borçları nedeniyle kapatılma kararı aldı.

94 yıllık tarihinde 15 sene Süper Lig’de mücadele eden köklü kulüp bu hafta son maçını 28 Nisan Pazar günü Mersin Stadyumu’nda Erdemli Belediyespor ile oynayacak. Son kez taraftarlarının karşısına çıkacak olan asırlık çınar Türkiye liglerine veda edecek.
94 yıllık çınar ayrıca geçtiğimiz yıl rekorlar kırarak bir alt lige düştü. Profesyonel liglerdeki en az gol atma, en çok gol yeme, en çok mağlup olma, en az galibiyet alma ve en az puan toplayan kırmızı lacivertli ekip, aşılamayan problemler ve borçlar nedeniyle kapatılma kararı aldı.
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