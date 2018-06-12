3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, daha önce 15.30 olarak duyurulan Bursa mitingini, alanın dolmaması nedeniyle 3 saat erteledi. Ancak ertelemeye rağmen alanda 15.30'dakinden farklı bir kalabalığın toplanamadığı görüldü. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil durumu, "şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı" ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı. AKP'li basın bültenleri ve ajanslar ise miting fotoğraflarında alan görüntülerine yer vermedi. Erdoğan'ın Bursa mitingi Muharrem İnce'nin de gündemindeydi.





İnce'den Erdoğan'a Bursa Mitingi göndermesi: İftara 5 kala zımbazıptı her taraf





CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da yaptığı mitingde Erdoğan'ın Bursa mitingini ileri saatlere ertelemesini de eleştirerek, "Sen bugün 15:30'da Bursa 'da konuşacaktın toplayamadın kalabalığı 18:00'a aldın mitingi... Şu anda çevre illerden adam topluyorsun ama ben o senin miting yaptığın Bursa 'da o meydanda iftara 5 kala zımbazıptı her taraf..." diye konuşmuştu.





Çift kale maç yapacak kadar insan





CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da düzenleyeceği mitingle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mitingin yapılacağı alanın fotoğrafını paylaşan İrgil, “AKP Bursa mitinginde stadyum alanında şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı :)” ifadelerini kullandı.