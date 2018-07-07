Samanyolu Haber /Gündem / 3 OHAL KHK'sı da yayınlandı.... /07 Temmuz 2018 20:23

3 OHAL KHK'sı da yayınlandı....

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddeden oluşan KHK'da, çok sayıda kanunda yer alan, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadeleri ayıklandı. Bu ifadelerin yerine Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ifadeleri konuldu. Böylece, yeni sisteme geçirilirken, yüzlerce kanundaki Başbakanlık sistemine yönelik ifadeler de ayıklanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik 698, 699 ve 700. KHK'larla toplamda 3. uyum KHK'sı yayımlanmış oldu.
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