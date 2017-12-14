3 milyonluk cami için parayı nereden buldu?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kayseri'de 3 milyon TL maliyetle bir cami yaptıracağı haberi tartışmalara yol açtı.







Ahwal'de Süha Giray tartışmalı cami kararını masaya yatırdı.





Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile inşasına başlanan ve 750 kişi kapasiteli olacağı duyurulan caminin zemin kat oturum alanı 800 metrekare taban alanı üzerine kurulacak.





Bina dışında 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı duyurulurken, caminin 800 ila 1100 metre kare olması bekleniyor.





KABA İNŞAATI 1 MİLYONU BULUYOR





4 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” e göre 1500 kişiye kadar ibadethaneler için belirlenen metrekare başına birim maliyeti 882 lira. Bu rakamlara göre camiinin kaba inşaatının 700 bin lira ile 1 milyon lira arasında olması bekleniyor.





Camide kullanılacak teknik ayrıntılar ve dekorasyon unsurları maliyeti daha da yukarı çekiyor.





Habere göre, Türkiye’de generallerin ne kadar maaş aldığı belli değil ancak geçmişten bu yana ancak Akar'ın ortalama maaşının 17 yılda 2 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.





CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR





Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın aileden bir mal varlığı olup olmadığı, caminin yapımının nasıl karşılanacağı, camiinin tam olarak ne kadara mal olacağı ise cevaplanması beklenen sorular.





AKSÜNGER: KARAR MANİDAR





CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Genelkurmay Başkanı’nın cami yaptırmasını ve gazetelere servis edilmesini manidar bulduğunu belirterek, "Genelkurmay Başkanı’nın finansmanını açıklaması lazım. Diyelim ki kendi parası var, tabii ki olabilir ama bunun reklamını abes buluyorum. İsmet İnönü de Çankaya’nın göbeğine cami yaptırmıştır ama reklam yaptırmadı." dedi.





'ORDU DİNE ALET EDİLMEMELİ'





Eski Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağoğlu ordunun dinsel ve siyasi anlamda herhangi bir konuya alet edilmemesi gerektiğini ifade etti.





ŞENER: KAYNAK BİLDİRMEK GEREKSİZ





Abdüllatif Şener ise, Hulusi Akar'ın camii yaptırmasında bir problem olmadığını ve mal beyanı bilgilendirmesi yapmasının gerekli olmadığını devlet memurlarının zaten mal beyanında bulunduğunu söyledi.





HAVUTÇA: KAYNAK AÇIKLANMALI





CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ise, Genelkurmay başkanının maaşı ile bir cami yapılıp yapılmaması ve paranın kaynağı konusunda halkın bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.