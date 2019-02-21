Samanyolu Haber /Gündem / 3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı! /21 Şubat 2019 19:55

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

3 metrelik piton yılanı bir televizyon anteni üzerinde pusuya yatıp bir kuşu havada yakaladı!

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

Avustralya'nın Güney Galler eyaletinde kaydedilen görüntüde, 3 metrelik piton yılanı televizyon anteninin üstünde bir kuşu avlarken görüntülendi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı
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3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

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