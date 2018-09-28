Samanyolu Haber /Gündem / 3. Köprünün sahibi parasını alamadığı için İtalya'da battı /28 Eylül 2018 21:47

3. Köprünün sahibi parasını alamadığı için İtalya'da battı

Türkiye'de parası batan İtalyan şirket ülkesinde konkordato ilan etti! Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahibi olduğu yüzde 33 hissenin satışını geciktiren Türkiye'deki finansal gelişmelerden dolayı şirketin geçici bir maddi dar boğaz yaşadığını belirterek Roma'da konkordato başvurusunda bulundu.

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Bloomberg HT'de yer alan habere göre Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahibi olduğu yüzde 33 hissenin satışını geciktiren Türkiye'deki finansal gelişmelerden dolayı şirketin geçici bir maddi dar boğaz yaşadığını belirterek Roma'da konkordato başvurusunda bulundu.

Astaldi, mahkemeye sunduğu planda hissedarlar toplantısında sermaye artışının halihazırda onaylandığını ancak bunun gerçekleşebilmesi için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hissenin satışının şart olduğunu da vurguladı ve 2018 — 2022 dönemini kapsayan stratejik plandaki hedeflerin tutturulmasının mümkün olmadığını duyurdu.

Haberin ardından Astaldi hisseleri saat 11:55 itibarıyla Borsada yüzde 14.4 değer kaybederek 1.14 eurodan 0.97 euroya düştü.

Haziran ayı sonunda bir açıklama yapan Şirketin CEO'su Paolo Astaldi, IC İçtaş ve Astaldi'nin 2012 yılında işletme hakkını kazandığı Yavuz Sultan Köprüsü'ndeki hisse payının değerinin 350 milyon euro olduğunu belirtmiş ve hisselerin satışı için görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yapılan anlaşmaya göre 2026 yılına kadar özel sektör tarafından işletilecek.
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