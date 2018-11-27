Samanyolu Haber /Gündem / 3 kişiye soruşturma... İlk soğan mahkumiyeti çıkabilir /27 Kasım 2018 14:38

3 kişiye soruşturma... İlk soğan mahkumiyeti çıkabilir

Ankara’da, son günlerde yüksek fiyatıyla dikkat çeken soğanı istifledikleri iddia edilen üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Soğanın kilosu 5 liraya kadar yükselince hükümet bazı yerlerde depo baskınları yapmaya başlamıştı. Baskınlarda soğan bulunurken, fiyatın bu kadar yüksek olması stokçuluğa bağlanmıştı.

Benzer bir haber Ankara’dan geldi.

Gölbaşı İlçe Jandarma ekiplerine Mahmatlı Mahallesi’nde kullanılmayan su fabrikası deposunda soğan istiflendiği yönünde bir ihbarda bulunuldu.

Üç kişiye işlem

Ekipler depoya giderek 1300 ton kuru soğanın tutulduğunu tespit etti. Kaymakamlık ve jandarma ekipleri, durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıta Amirliği’ne bildirdi.

Zabıta, A.Ö., S.A. ve M.A. adlı kişiler hakkında ‘fiyatları etkilemeye teşebbüs’ suçu uyarınca adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulundu. Depoda bulunan soğanlar, yediemine teslim edildi.

Üç yıla kadar cezası var

‘Fiyatları etkileme suçu’, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 237’nci maddesinde anlatılıyor.

Madde şöyle: “İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.”

Eğer fiyatta bir değişiklik olduğu tespit edilip hüküm buna göre kurulursa ceza üçte bir oranında artırılabiliyor.
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