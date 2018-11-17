3 kişinin katili sanılıyordu, 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti

Ector Bölgesi Savcısı Bobby Bland geçen hafta cezaevine gönderilen 78 yaşındaki Little'ın, öncelikle 1994 yılında Teksas'ta bir kadını öldürmekten dolayı hüküm giydiğini, Kaliforniya'daki 3 cinayetten dolayı yargılanmasının sürdüğünü ve şimdi de toplamda 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesinden dolayı şaşkınlık içerisinde olduklarını söyledi.







Savcı Bland bu cinayetlerden 30'unu doğruladıklarını ve Little'ın verdiği bilgiler doğrultusunda diğer cinayetleri araştırdıklarını kaydetti. Bland, "Şu an için 30 vakayı tespit ettik. Ve bu zamana kadar katilin verdiği bilgiler hep doğru çıktı." diye konuştu.





Kendisini çevresine Samuel McDowell ismiyle tanıtan Samuel Little'ın, ilk suçunu 16 yaşında işlediği ve soygun yaptığı belirtildi. Los Angeles'taki davayı yürüten savcılar eski boksör Little'ın ülke genelinde gezerek uyuşturucu madde bağımlısı kişileri, sorunları olan kadınları ve diğer kişileri kendisine kurban seçtiğini tespit ettiklerini söyledi.







2014'teki davada Little 40 kişinin ölümünden sorumlu tutulmuş ancak Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio ve Teksas'ta işlenen cinayetlerle ilgili yeterli kanıt bulunamamıştı. Seri katil Little'ın cinayet dışında ABD'nin 24 farklı eyaletinde 56 sene boyunca soygun, gasp, silahlı saldırı, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma gibi diğer suçlar da işlediği ifade edildi.





Samuel Little adlı zanlının ilk cinayetini 1970 yılında işlediği, eğer diğer cinayetlerle ilgili itiraflar doğru çıkarsa, ABD'nin bugüne kadarki en acımasız seri katili olacağı belirtildi. Daha önceden Ted Bundy isimli bir seri katil 1974 ile 1978 yılları arasında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. John Wayne Gacy isimli seri katilinse yine 70'li yılların başında 33 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

