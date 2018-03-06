Samanyolu Haber /Gündem / 3 kez adaylığa niyetlenip vazgeçen Kuzu: Kırıldım /06 Mart 2018 22:28

3 kez adaylığa niyetlenip vazgeçen Kuzu: Kırıldım

AKP'li Burhan Kuzu, Meclis Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

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Twitter mesajları ve günlük demeçleriyle kamuoyunda ciddiye alınmayan Burhan Kuzu soruları yanıtladı.

Kuzu, AKP'den Meclis Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

Kuzu'nun açıklaması şöyle:

'3 KEZ NİYETLENDİM, 3 KEZ VAZGEÇTİM'

Burhan Kuzu şunları söyledi:

"Bakanlıkla alakalı benim hiçbir talebim olmadı. Başbakanlar kendi bakanlarını kendisi belirler. Onu ben bilemem. Ama Meclis Başkanlığı seçimle gelen bir yer. Dolayısıyla ben aday olmayı her zaman arzu ettim. Tabi partimin içerisinde yeni bir çatışma, bölünme olmasın diye de 3 kez niyetlendiğim adaylıktan 3 kez vazgeçtim."

'HEPSİ BANA OY VERİRDİ'

"Ben her zaman söylüyorum. Aday olsam farklı olur. Başkanlık anlamında değil kazanma anlamında söylüyorum. Benim aday olma durumumda sadece AK Parti'ye değil Meclis'e güveniyorum. (CHP de oy verir miydi? sorusuna) Hepsi oy verirdi bana."

"Benim milletvekili arkadaşlarım tamamen gönülleri benimle birlikte olmuştu. Milletvekilleri ne yapsın, gidip partiyle kavga mı etsin?"

'KÜSKÜNLÜK DEĞİL'

('TBMM Başkanlığına aday gösterilmediğiniz için kırgın mısınız?' sorusuna) Kırgınlık biraz var, küskünlük değil ama. Biraz kırgınlık oluyor tabi ki. Sonuç olarak ben bu partinin kurucu üyesiyim. Ve partiye de ciddi hizmetlerim geçmiştir. Açık konuşurum, üzülmedim dersem elbette doğru olmaz. Ama ben bunu partime nifak meselesi yapmam.
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