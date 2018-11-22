3 işçinin öldüğü ruhsatsız madenin sahibi tutuklandı

Kilimli ilçesindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin ruhsatsız olduğu belirtilen maden ocağını işleten kişi tutuklandı.
Çamlık mahallesi Dağ Yolu sokağında kendisine ait ruhsatsız maden ocağında, metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan İ.A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Dün İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.