Samanyolu Haber /Gündem / 3 işçinin öldüğü ruhsatsız madenin sahibi tutuklandı /22 Kasım 2018 12:25

3 işçinin öldüğü ruhsatsız madenin sahibi tutuklandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlama ilişkin maden sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kilimli ilçesindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin ruhsatsız olduğu belirtilen maden ocağını işleten kişi tutuklandı.

Çamlık mahallesi Dağ Yolu sokağında kendisine ait ruhsatsız maden ocağında, metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan İ.A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Dün İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.
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