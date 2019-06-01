3 ilçe ve bir belde yarın seçime gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan olağan itirazlar değerlendirilerek, 3 ilçe ve 1 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Bu kapsamda, yarın (2 Haziran) Denizli’nin Honaz, Kırıkkale’nin Keskin ve Artvin’in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimler yeniden yapılacak.





HONAZ’DE NE OLMUŞTU?





Denizli’nin Honaz ilçesinde, 31 Mart’ta, 9 bin 389 oy alan CHP’nin adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 381 oy alan AKP’li aday Turgut Devecioğlu’ya karşı 8 oy farkla seçimi önde bitirdi. AKP ve CHP’nin karşılıklı itirazlarının ardından Kepenek ile Devecioğlu arasındaki oy farkı, 1’e indi. Bunun üzerine AKP, Honaz’da 5 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle YSK’ya seçimin iptali başvurusunda bulundu. İtirazı inceleyen YSK, Honaz’da seçimin yenilenmesine karar verdi.





KESKİN’DE NE OLMUŞTU?





Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde de 31 Mart’ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde ise yarış İYİ Parti’li Necati Alsancak ile AKP’li Dede Yıldırım arasında geçti. İYİ Parti’li Alsancak 1806 oyla seçimi önde tamamlarken, AKP adayı Dede 1800 oy aldı. AKP’nin Keskin’de 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıyla YSK’ya yaptığı başvuru, kabul edildi. YSK tarafından ilçede seçimin yenilenmesine karar verildi.





YUSUFELİN’DE NE OLMUŞTU?





Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart’ta, AKP’li Eyüp Aytekin 1819 oy alırken, 1815 oy alan CHP’li Barış Demirci’nin önünde 4 oy farkla seçimi tamamladı. Yapılan itirazların ardından aradaki oy farkı, 1’e indi. Bunun üzerine CHP, 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle YSK’ya başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen YSK, Yusufeli’nde 2 Haziran’da seçimin tekrarlanmasına karar verdi.





KESMETEPE’DE NE OLMUŞTU?





Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde ise 31 Mart’ta, CHP’nin adayı ile Demokrat Parti’nin (DP) adayı eşit oy aldı. CHP’li Hasan Koca ile DP’li Yusuf Parlak, 281’er oyla seçimi tamamladı. CHP’nin itirazı sonucu seçimde 1 mükerrer oy kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine YSK, ilçede seçimin 2 Haziran’da tekrarlanmasını kararlaştırdı.





213 YERDE DE MUHTARLIK SEÇİMİ VAR





Ayrıca 213 seçim çevresinde de yarın muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri yenilenecek.