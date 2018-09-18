Samanyolu Haber /Gündem / '3. Havalimanının ismi Fatih Sultan Mehmet olacak' /18 Eylül 2018 21:19

'3. Havalimanının ismi Fatih Sultan Mehmet olacak'

Üçüncü havalimanın ismine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO’nun internet sitesinde, yeni havalimanının adı 'Fatih Sultan Mehmet' olarak güncellendi.

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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO’nun internet sitesinde yeni havalimanının adı 11 Eylül tarihi itibariyle Fatih Sultan Mehmet olarak güncellendi.

Konuyu köşesine taşıyan Airporthaber yazarı Murat Herdem, "İsim tartışmaları devam ededursun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO’nun internet sitesinde yeni havalimanının adının 11 Eylül tarihi itibariyle Fatih Sultan Mehmet olarak güncellendiğini gördüm. Zaten dörtlü kodu LTFM olan yeni havalimanının adının F ve M kodlarının Fatih ve Mehmet olarak düşünülerek belirlendiğini ve adının da Fatih Sultan Mehmet olacağını varsayabiliriz" dedi.

Havalimanının adı konusunda daha önce "Abdülhamid Han" iddiası gündeme gelmişti.
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